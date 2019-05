Apex Legends løfter EA i fjerde kvartal

Lancering af onlinespillet Apex Legends løftede den amerikanske spiludvikler Electronic Arts (EA) i fjerde kvartal, og sendte selskabets resultater forbi Wall Streets forventninger.



Aktien stiger på den baggrund 6,1 pct. i eftermarkedet.



EA kom gennem perioden med et justeret overskud per aktie på 1,31 dollar, mens omsætningen landede på 1,36 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 96 cent og en omsætning på 1,21 mia. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i kvartalet på 395 mio. dollar mod ventede 288 mio. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 496 mio. dollar. Her havde Wall Street regnet med 375 mio. dollar.



"Vi sluttede vort regnskabsår med stærk vækst, drevet af vore liveservice-forretning, der fortsatte med at levere en stor, stabil og profitabel kilde til net bookings," udtaler finansdirektør Blake Jorgensen, i regnskabet.



Digitale net bookings er gennem de seneste 12 måneder vokset med 5 pct. til 3,7 mia. dollar. Net bookings omfatter køb, der også vedrører fremtidige perioder.



For det ny regnskabsår spår EA en justeret indtjening per aktie på 5,37 dollar mod analytikernes bud på 4,51 dollar. Meldingen om en omsætning på 5,10 mia. dollar er dog lidt under konsensusbuddet på 5,15 mia. dollar.



/ritzau/FINANS