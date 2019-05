Stort hul i kassen hos Lyft - men væksten fortsætter

Relateret indhold Artikler

Trods et rekordkvartal for den amerikanske samkørselstjeneste Lyft, så falder aktien i eftermarkedet. Omsætningen var bedre end ventet, i selskabets første kvartalsregnskab som børsnoteret virksomhed, mens indtjeningen skuffede.



Aktien falder 1,1 pct. i eftermarkedet tirsdag og lægger dermed til faldet på 18 pct. siden den nylige børsnotering.



Lyfts omsætning steg i første kvartal til 776 mio. dollar fra 397 mio. dollar året før mod ventede 739 mio. dollar, ifølge Bloomberg News.



Det justerede nettounderskud blev i perioden dog på markante 1,14 mia. dollar hvilket var mere end underskuddet i hele 2018, men store dele af minusset skyldtes dog udgifter til aktieordninger til ansatte og udgifter i forbindelse medbørsnoteringen i april. For et år siden var underskuddet på 234 mio. dollar.



"Det første kvartal var en stærk start på et vigtigt år, vores første som offentligt selskab," udtaler Logan Green, medstifter af og topchef i Lyft, i regnskabsmeldingen.



"Vores præstation var drevet af øget efterspørgsel på vort netværk og multimodale platform, da antallet af active riders steg 46 pct., og omsætningen voksede 95 pct på årsbasis."



"Active Riders" er kunder, som kører med Lyft, og tallet steg til 20,5 mio. i alt i perioden.



Lyft spår for andet kvartal en omsætning i intervallet 800 til 810 mio. dollar mod ventede 782 mio. dollar. Driftsresultatet, EBITDA, ses lande i minus 270 til 280 mio. dollar, mens analytikerne på forkant havde spået et minus på 320 mio. dollar.



/ritzau/FINANS