Sydbankanalytiker om Vestas: Runevad forlader "umanerligt stærkt" selskab

Tirsdag aften annoncerede vindmølleproducenten Vestas sin topchefs afgang. Anders Runevad stopper den 1. august. Afløseren er allerede fundet i Henrik Andersen, administrerende direktør i Hempel og nuværende bestyrelsesmedlem i Vestas.



Nyheden om Runevads ønskede exit kommer bag på analysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, som krediterer den afgående topchef for Vestas' stærke markedsposition.



- Alt godt har en ende. Det har været en fest i Vestas, mens Runevad har været direktør. Det har ikke ligget i kortene, at han skulle være direktør altid, men jeg er overrasket over, at det kommer nu, siger Jacob Pedersen.



Onsdag morgen kommer Vestas med sit regnskab for første kvartal, og derfor er det ikke let at spå, hvordan aktien vil klare sig, men Sydbanks analysechef understreger, at Vestas isoleret set ville falde på nyheden om Anders Runevads farvel.



- Det er ikke udtryk for, Henrik Andersen ikke er den rette afløser. Efter alt at dømme er han det, men investorerne ved, hvad de har med Runevad. Det har været kedeligt, enkelt og effektivt. Modsat under Ditlev Engel. Runevad er lykkedes 110 pct.



Jacob Pedersen understreger, at afløseren skal være oppe på mærkerne for at leve op til forgængeren.



- Det er kæmpestore sko, der skal fyldes ud.



- Vestas er verdens største vindmølleproducent, som står umanerlig stærkt. Koncernen har i dag supergode produkter og mange spændende nye produkter på vej. Vestas har en stærk markedsposition på alle vigtige markeder i verden, og en meget solid organisation. Vestas er klart den førende aktør i verden inden for landvind.



Anders Runevad satte sig i direktørstolen i 2013, da han afløste Ditlev Engel. Netop Engel kom i sin tid også fra et job som topchef i Hempel.



/ritzau/FINANS