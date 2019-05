Norwegian nyder godt af påskeferien i april

Det norske lavprisluftfartsselskab Norwegian fragtede flere end 3,1 mio. passagerer i luften i april, hvilket er 88.359 flere passagerer i forhold til april sidste år.



Stigningen skal dog ses i lyset af, at påske i år faldt i april med dertil mange rejsende.



Passagertilvæksten (RPK) steg med 11 pct. i måneden, mens selskabets sædekapacitet (ASK) voksede med 7 pct. Load factoren eller belægningsprocenten steg også - med 3,1 procentpoint til 86,1 pct.



Det viser lavprisselskabets trafiktal for april.



"Jeg er meget tilfreds med den positive udvikling i april samt de sidste to måneder som helhed - både hvad angår passagerantal, indtægter og "til tiden"-præstationer. Fremadrettet vil vi fortsætte med at arbejde på en bedre rentabiliteten og samtidig tilbyde vores kunder et produkt af høj kvalitet til lavpris, siger Bjørn Kjos, der er administrerende direktør i Norwegian.



Norwegian gennemførte 98,9 pct. af de planlagte flyvninger i april på trods af, at selskabet valgte at sætte sine Boeing 737 MAX-fly på jorden efter to uheld med netop den flytype. 83,4 pct. af Norwegians flyvninger afgik til tiden.



/ritzau/FINANS