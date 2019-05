Finansdirektør om Pandora-regnskab: "Tallene for første kvartal var svage, det kan ikke siges på nogen anden måde"

Pandora må se salget ud af eksisterende butikker falde med 10 pct., mens den vigtigste varegruppe, charms, vokser væsentlig mindre end andre smykkekategorier. Dermed er der i første kvartal af 2019 fortsat sorte skyer over Pandoras forretning, og...

