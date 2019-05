Norden: Tankmarked redder bundlinjen efter tørlast-kollaps

D/S Norden fastholder forventningerne til 2019 om et årsresultat på mellem 25-60 mio. dollar. Det sker, selv om første kvartal mildt sagt ikke var godt for selskabets vigtige tørlastaktiviteter. Selskabets ledelse beskriver reelt det globale tørlastmarked...

