Analytiker spår Pandora-aktie smal fremgang med forbehold: "I morgen er vi stadig usikre på om væksten vender"

Smykkefirmaet Pandora rammer bedre end analytikernes forventninger for første kvartal 2019, og det kan give aktien et nøk opad ved markedets åbning, selvom det ikke betyder meget i det lange løb, fortæller analytiker.

Den danske smykkeproducent Pandora leverer et resultat for første kvartal 2019, der slår analytikernes forventninger. Omsætningen lander på 4804 mio. kr., mod forventet 4788 mio. kr, mens driftsindtjeningen (ebit) ender på 960 mio. kr., der er 74...

Eksklusivt for kunder

Vil du have hjælp af de bedste eksperter til at lære at afkode markedets tendenser? Vil du vide mere om risikospredning og porteføljeoptimering? Så kom til Børsens Privatinvestorkonference 23. maj eller 11 juni.