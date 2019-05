Falck tager endnu et skridt frem på lønsomheden – har stadig intet hørt fra Bios

Den økonomisk hårdt ramte redningskoncern Falck går tilbage på toplinjen, men forbedrer lønsomheden i årets første kvartal. Det fremgår af selskabets netop offentliggjorte tal for årets første tre måneder. På toplinjen omsatte Falck for 3532 mio. kr....

