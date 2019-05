Orient Overseas Container Line (OOCL), der konkurrerer med A.P.Møller-Mærsk på området for containerfragt, lancerer til juni to nye ugentlige ruter mellem Nordeuropa og Mellemøsten og det indiske subkontinent. Det oplyser selskabet mandag i en meddelelse. De nye rute vil blandt andet gøre stop i Karachi i Pakistan, King Abdullah i Saudi Arabien, Tanger i Marokko, Southampton og London i England, Le Havre i Frankrig, Antwerpen i Belgien og Rotterdam i Holland. /ritzau/FINANS

