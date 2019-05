Relateret indhold Tilføj søgeagent Onxeo Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Onxeo

Bioteksekselskabet Onxeo har optaget den første patient i fase 1b-studiet DRIIV til behandling af solide tumorer med midlet AsiDNA. De første resultater ventes offentliggjort i andet halvår af 2019.



Det oplyser Onxeo til fondsbørsen mandag aften.



1b-studiet er et tillægsstudie til det igangværende DRIIV-1-studie, som Onxeo er i færd med at færdiggøre.



Med en aktiv dosis på 600 mg er tre patienter med kolorektal cancer, tyktarmskræft, blevet behandlet, og to af dem viste ingen sygdomsprogression efter tre måneder efter den anden behandlingscyklus, fortæller Onxeo.



Målet med 1b-studiet er at demonstrere sikkerhed og effekt ved behandling med AsiDNA i kombination med Carboplatin eller Carboplatin og Paclitaxel. I alt skal 18 patienter med solide tumorer efter planen optages i studiet.



/ritzau/FINANS