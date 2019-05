Vestas' tysk-spanske konkurrent Siemens Gamesa har fået en investment grade kreditvurdering af både Standard & Poor's og Moody's, oplyser selskabet mandag.



- Standard & Poor's tildelte selskabet en "BBB"-vurdering med positive udsigter, og Moody's tilskrev det vurderingen "Baa3" med stabile udsigter, hedder det.



- Begge bureauer understregede selskabets ledende position baseret på dets diversificering, teknologiske styrke og finansielle politik.



Ifølge Siemens Gamesa er koncernen den første vindproducent, der opnår en investment grade-vurdering. Det må dog være en isoleret betragtning af rene turbineproducenter, eller også har selskabet muligvis overset eksempelvis sin egen ejer, tyske Siemens, og amerikanske General Electric (GE), som også producerer vindmøller.



GE har gennem mange år haft en investment grade-vurdering hos de tre store kreditvurderingsbureauer, Fitch, Moody's og Standard & Poor's. Så sent som i februar bekræftede Fitch kreditvurderingen "BBB+" af GE. Siemens Gamesa er en sammenlægning af vindaktiviteterne hos Siemens med spanske Gamesa. Også Siemens har en kreditvurdering i investment grade-niveau.



Investment grade er den øvre del af kreditvurderingsbureauernes karakterer, og for en lang række store investeringsfonde er det et krav, at obligationerne har det niveau, for at fondene må købe dem. Niveauet under investment grade kaldes "junk".



Den relativt høje kreditvurdering betyder også, at finansieringsomkostningerne alt andet lige falder for Siemens Gamesa, da obligationskøbere vil kræve en lavere rente.



