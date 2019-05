Tørlastrederiet Clipper Bulk, som er en konkurrent til rederiet Norden indenfor tørlasttransport, er i gang med en omfattende restrukturering, der vil koste jobbet for flere medarbejdere på land. Det er særligt på hovedkontoret i København, at de fleste afskedigelser vil finde sted.



Det skriver Shippingwatch.



I alt vil selskabet fjerne 40 stillinger på sine kontorer rundt om i verden, hvilket er cirka en tredjedel af rederiets ansatte på land. selskabet ønsker samtidig at tilføre ny kapital for at styrke sin finansielle position.



Clipper Bulk vil fremadrettet koncentrere sig om sine tilbageværende terminaler i Houston, Hongkong og København.



- Vi har været udfordret af den stejle og uventede markedsnedgang. Vi tager i dag de skridt, som kræves for at drive en rentabel tørlastoperation, selv i et underdrejet marked. Vi etablerer en platform, som vil gøre os i stand til fuldt ud at udnytte Clippers positioner og styrker på forskellige ruter og geografiske områder, siger administrerende direktør i Clipper Peter Norborg til Shippingwatch



Med de nuværende fyringer vil der arbejde omtrent 100 personer på rederiets kontorer rundt omkring i verden. Clipper Bulk A/S er et datterselskab af Clipper Group, som er registreret i Bahamas.



