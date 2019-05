Analytiker: Flere borerigge skal fjernes for at skabe balance

Flere borerigge er de seneste år taget ud af markedet, men der skal fjernes endnu flere, hvis det underdrejede marked skal forbedres.



Det vurderer Lukas Daul, der er analytiker hos ABG Sundal Collier, til Shippingwatch.



En opgørelse fra Pareto Securities viser ifølge branchemediet, at der i løbet af det seneste år er forsvundet 31 platforme fra markedet, og ABG Sundal Colliers analytiker vurderer, at der er røget op mod 200 borerigge siden 2014, hvor olieprisen begyndte at falde markant.



Borebranchen har været presset gennem flere år, siden et fald i olieprisen og en opbremsning i de store olieselskabers investeringslyst i 2014-2015 skabte mangel på arbejde for mange borerigge.



Der er stadig et stykke vej, før markedet for alvor er på rette kurs, og ifølge ABG Sundal Collier er det nødvendigt at fjerne yderligere 150 borerigge fra markedet de næste år, hvis der skal skabes en bedre balance.



"Selvfølgelig er der også blevet leveret nogle nye (platforme, red.), men hvis du ser på den nuværende situation for udbud og efterspørgsel, er der fortsat brug for, at flere rigge bliver ophugget," siger Lukas Daul til Shippingwatch.



Det danske borerigselskab Maersk Drilling blev for en måned siden noteret selvstændigt på den københavnske fondsbørs under navnet "The Drilling Company of 1972", og siden børsnoteringen har aktien tabt 3 mia. kr. i markedsværdi.



/ritzau/FINANS