Med mandagens opkøb af amerikanske Abide Therapeutics har Lundbecks topchef Deborah Dunsire taget hul på opkøbspungen, men får kun brugt en tiendedel af det beløb på 25-30 mia. kr., som er smertegrænsen for medicinalkoncernen. "Abide er første skridt...

Eksklusivt for kunder

Vil du have hjælp af de bedste eksperter til at lære at afkode markedets tendenser? Vil du vide mere om risikospredning og porteføljeoptimering? Så kom til Børsens Privatinvestorkonference 23. maj eller 11 juni.