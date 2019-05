Telenor tygger på asiatisk fusion med Axiata

Relateret indhold Aktieordbog

Det norske teleselskab Telenor er i forhandlinger med Axiata Group Berhad fra Malaysia om at sammenlægge de to selskabers asiatiske aktiviteter inden for tele og infrastruktur.



Baseret på selskabernes aktuelle markedsværdi vil Telenor komme til at eje 56,5 pct. af det fusionerede selskab, mens Axiata vil sidde på resten, fremgår det af en fælles meddelelse fra de to parter mandag.



Der er dog endnu ingen sikkerhed for, at samtalerne fører til noget, da transaktionen er afhængig af due diligence.



Baseret på foreløbige beregninger mener de to selskaber dog, at de kan skabe synergier på omkring 5 mia. dollar gennem en sammenlægning.



/ritzau/FINANS