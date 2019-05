Verdens mest værdifulde underholdningskoncern Walt Disney Company har fredag aften indgået en aftale om at frasælge 21 regionale amerikanske sportskanaler til Sinclair Broadcast for 9,6 mia. dollar.



Der er tale om 21 kanaler, som Disney fik med i forbindelse med overtagelsen af aktiverne i 21st Century Fox, og som koncernen lovede at sælge fra inden 90 dage for at sikre sig de amerikanske konkurrencemyndigheders godkendelse af den overtagelse.



Sinclair vil overtage de 21 kanaler i sportsnetværket via et nyt datterselskab med navnet Diamond Sports Group. Sinclair har med overtagelsen trumfet en række andre bejlere til tv-kanalerne, herunder forskellige grupperinger med deltagende kendisnavne som Ice Cube, Will Smith, Serena Williams og Snoop Dog, skriver Bloomberg News.



De 21 kanaler har samlet 74 mio. abonnenter og omsatte i 2018 for 3,8 mia. dollar. Netværket har tv-rettighederne til 42 sportshold i Major League Baseball (MLB), National basket Association (NBA) og National Hockey League (NHL), men mistede for nyligt rettighederne til baseballholdet New York Yankees, som købte dem tilbage.



Disney købte aktiverne i 21st Century Fox for 71 mia. dollar efter at have været i budkrig med Comcast, som overbød Disneys oprindelige bud på 52,4 mia. dollar.



Comcast opgav imidlertid og valgte i stedet at bruge sine penge på at overtage britiske Sky. Først vandt koncernen en budkrig om 61 pct. af aktierne i Sky for næsen af det resterende Fox, som fortsat drives af Rupert Murdoch. Comcast bød 39 mia. dollar mod Fox' bud på 20 mia. dollar.



Fox har sidenhen også afhændet sine 39 pct. af aktierne i Sky til Comcast - for 11,6 mia. pund.



