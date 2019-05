Den amerikanske producent af energidrikke Monster Beverage Company blev fredag belønnet med en stigning på 8,8 pct. efter et meget stærkt regnskab for første kvartal.



Monster kom gennem perioden med et justeret overskud per aktie på 49 cent, mens omsætningen landede på 946 mio. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 42 cent og en omsætning på 914 mio. dollar. Toplinjen var samtidig over selv den mest optimistiske analytikers bud på 932 mio. dollar.



- Selv om mange af kontroverserne, der har ansporet en ophedede "bulls vs. bears" debat på MNST de seneste seks måneder stadig er uafklarede, så ser vi, at bulls har fået, hvad de ønskede sig, kommenterede Deutsche Banks analytiker, Steve Powers, ifølge Bloomberg News.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 270 mio. dollar mod ventede 235 mio. dollar.



/ritzau/FINANS