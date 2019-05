En række retsmøder må fortsat aflyses rundt om i landet, fordi firmaet EasyTranslate A/S ikke er i stand til at leve op til krav, som Rigspolitiet har stillet.



Firmaet har fra 1. april fået opgaven med at levere tolke til myndigheder under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.



Meningen er, at firmaet skal levere tolke til 98 procent af opgaverne, men i uge 17 kom man kun op på 93 procent, står der i et svar til Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg.



Søren Søndergaard fra Enhedslisten havde stillet spørgsmål, fordi medierne har rapporteret om aflyste retsmøder.



En tolk, der ikke mødte frem til en sag om banden Loyal To Familia, er nu slettet af firmaets liste, fremgår det.



Flere medier har også kunnet fortælle, at Københavns Politi måtte løslade en mistænkt udenlandsk georgisk butikstyv, fordi EasyTranslate ikke magtede at finde en tolk.



I Aalborg siger advokat Bjarne Damm Johansen fredag til Ritzau, at man oplever en del aflyste retsmøder, fordi der ikke er en kvalificeret tolk på plads. Han mener, at staten må bære de ekstra udgifter.



I svaret til Folketinget forsikrer Rigspolitiet, at man følger situationen tæt. Og politiet minder om, at der også i det gamle system var tilfælde, hvor tolke udeblev.



Svaret omtaler dog ikke situationen for varetægtsfængslede fremmedsprogede personer. Ifølge menneskerettighederne har de krav på tolkning.



Men Rigspolitiet har ikke sikret sig, at forsvarsadvokaterne var med i aftalen med EasyTranslate A/S, inden den nye ordning trådte i kraft 1. april. Derfor har forsvarerne ikke længere umiddelbart mulighed for at få tolket deres besøg hos fremmedsprogede klienter i arresthuse og fængsler.



- Realiteten er, at vi ikke kan få oprettet brugerprofiler hos EasyTranslate for at bestille tolke til fængselsbesøg, siger Kristian Mølgaard, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.



Forleden havde han møder med Rigspolitiet og med EasyTranslate om problemet, men endnu er der ingen løsning, oplyser han.



Blandt brugerne er også Flygtningenævnet, som har berettet om startvanskeligheder.



Firmaets overtagelse af opgaven indebærer, at tolkene i forhold til det gamle system får en væsentlig lavere betaling. Mange af dem ønsker ikke længere at arbejde under de nye vilkår.



/ritzau/