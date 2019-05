Vestas får ordre i Finland på 71 MW

Vestas har fået en ordrer på 71 megawatt (MW) fra det franske energiselskab Valorem om at levere vindmøller til to vindprojekter i det sydlige Finland.



Det skriver Vestas i en meddelelse fredag eftermiddag



Til den ene park skal Vestas levere otte vindmøller af modellen V150-4.2 MW, mens selskabet skal levere ni af samme slags til den anden park.



Aftalen inkluderer desuden en serviceaftale på 25 år. Leverancen ventes at begynde i andet kvartal af 2020, mens idriftsættelsen er planlagt til at begynde i tredje kvartal samme år.



En aktie i Vestas handles fredag eftermiddag 0,1 pct. højere i 590,40 kr.



