Vestas kan blive påvirket af problemer hos strejkeramt vingeleverandør

Strejker hos den amerikanske leverandør af vindmøllevinger TPI Composites risikerer at komme til at påvirke storkunden Vestas, og de mulige effekter vil være et af fokuspunkterne, når den danske vindmølleproducent onsdag kommer med regnskab for første kvartal.- TPI har et samarbejde om produktion af vinger for Vestas i Mexico, så det kunne godt komme til at blive et fokusområde, når Vestas onsdag kommer med regnskab. Vi ved, at det er et travlt år for Vestas på det amerikanske marked, så jeg vil holde øje med, hvorvidt problemerne hos TPI risikerer at ramme Vestas, siger aktieanalytiker Janne Vincent Kjær fra Jyske Bank til Ritzau Finans. TPI nedjusterede tidligere på ugen forventningerne til 2019, hvilket blandt andet var begrundet med strejker på selskabets mexicanske fabrik i Matamoros, hvorfra selskabet blandt andet producerer møllevinger til Vestas.I forbindelse med strejkerne mistede selskabet næsten halvdelen af arbejdsstyrken på fabrikken, og selskabet er blevet sat væsentligt tilbage i forhold til den planlagte produktion. Da forsinkede leveringer koster selskabet dyrt i erstatninger, har selskabet måttet foretage betydelige hensættelser.- Som følge af stor efterspørgsel efter vingeblade til det amerikanske marked i 2019 er TPI's erstatningsordninger med kunderne meget stringente, skriver TPI.Som følge af den manglende produktion og de deraf afledte forsinkede leverancer i første kvartal vil selskabet foretage en hensættelse på en ikke nærmere specificeret kundekontrakt.- TPI vurderer, at disse produktionsforsinkelser også vil påvirke andet og tredje kvartals volumener og kan resultere i betydelige erstatningshensættelser relateret til kontrakterne i løbet af 2019, tilføjer selskabet.TPI estimerer en udgift på 25 mio. dollar i år til tabt produktionsvolumen, erstatninger i kontrakterne og i kompensationsomkostninger i forbindelse med strejken./ritzau/FINANS