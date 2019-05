Ejertrio sælger Northside og Tinderbox til selskab ejet af amerikansk kapitalfond

De tre ejere af Down The Drain Group, der driver festivalerne Northside og Tinderbox, har nu solgt selskabet bag til underholdningsplatformen Superstruct Entertainment, der bl.a. driver festivaler i Budapest og Oslo, og som er ejet af en amerikansk kapitalfond. Det...

Eksklusivt for kunder

Vil du have hjælp af de bedste eksperter til at lære at afkode markedets tendenser? Vil du vide mere om risikospredning og porteføljeoptimering? Så kom til Børsens Privatinvestorkonference 23. maj eller 11 juni.