Bedre på bunden for amerikanske biotekselskab

Det amerikanske biotek- og farmaselskab Gilead klarede sig igennem sit første kvartal med en omsætning lidt under det ventede, men med en bedre indtjening, end Wall Street havde spået.



Aktien stiger 0,2 pct. i eftermarkedet.



Gilead landede i perioden en omsætning på 5,28 mia. dollar mod ventede 5,30 mia. dollar, mens det justerede overskud landede på 1,76 dollar per aktie mod konsensus på 1,61 dollar, ifølge Bloomberg News. Det justerede nettoresultat blev i perioden på 2,26 mia. dollar mod ventede 2,09 mia. dollar.



Tallene viste, at Gileads nye HIV-præparat, Biktarvy, som blev sendt på markedet sidste år, havde en vækst i salget til 793 mio. dollar, og det var langt over analytikernes forventning på 648 mio. dollar.



Gilead er ifølge Bloomberg News derimod stadig negativt påvirket af koncernens forsøg på at vokse vbed opkøb, da selskabet tilbage i 2017 betalte 11,9 mia. dollar for biotekselskabet Kite og dets cancermiddel Yescarta. Salget af Yescarta til behandling af storcellet lymfoma er endnu ikke lettet, og i årets første tre måneder blev det til 96 mio. dollar mod ventede 105 mio. dollar.



/ritzau/FINANS