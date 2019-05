Burgerkæde i vejret på opjustering og stærk vækst

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske fast food-kæde Shake Shack stiger i eftermarkedet torsdag med 9,5 pct. efter et regnskab for første kvartal, hvor den underliggende vækst overraskede positivt, og efter koncernen har opjusteret sine forventninger.



Burgerkæden løfter i forbindelse med kvartalstallene sin forventning til helårsomsætningen til intervallet mellem 576 og 582 mio. dollar mod førhen 570 til 576 mio. dollar, og selskabet ligger nu på linje med analytikernes forventning på 579 mio. dollar.



Shake Shack kom gennem kvartalet med et justeret overskud per aktie på 13 cent, mens omsætningen steg til 133 mio. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på netop 13 cent og en omsætning på 127 mio. dollar. Det sammenlignelige salg steg nemlig med 3,6 pct. mod ventede, ifølge Consensus Metrix, 0,8 pct.



I ordinær handel var aktien forinden steget med 3,1 pct. torsdag til et årsplus på knap 39 pct.



/ritzau/FINANS