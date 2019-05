Den amerikanske kemikæmpe Dowdupont, der er i færd med en opsplitningsproces, er allerede langt fremme med planerne for sololivet for hver af områderne.



Dupont-delen, der gør sig inden for specialkemikalieprodukter, har allerede gennemgået sin portefølje af forretningsområder og selskaber og besluttet sig for at seks forretninger skal sælges fra, skriver Bloomberg News.



Tilsammen har de seks områder 2,0 mia. dollar i omsætning og en driftsindtjening, ved EBITDA, på 500 mio. dollar.



- Vi er ikke i færd med et brandudsalg her. Vi vil give os selv god tid, siger Ed Breen, topchef i Dowdupont og kommende formand for Dupont, til Bloomberg News.



Dowdupont skilte den 1. april sin materialedivision, Dow, ud i et selvstændigt selskab, og den 1. juni skal de to resterende områder inden for specialkemikaler og landbrug, henholdsvis Dupont og Corteva, også skilles ud i selvstændige selskaber.



/ritzau/FINANS