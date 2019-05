Relateret indhold Tilføj søgeagent Caterpillar

Jefferies Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Caterpillar

Jefferies

Amerikanske Caterpillar falder torsdag med 1,1 pct. til 136,53 dollar efter knap en times handel på børsen i New York.



Det sker til trods for, at selskabet, der tjener sine penge på særligt store industrimaskiner, i forbindelse med en investordag torsdag har løftet sløret for en stor stigning i udbyttet til aktionærerne.



Caterpillar vil løfte sin udlodning i hvert af de kommende fire år med mindst en høj encifret procentsats. Eventuelt resterende pengestrømme i overskud skal samtidig bruges til at købe egne aktier tilbage.



- Alt i alt virker planen til at være som ventet - i højere grad evolutionær end revolutionær efter vores vurdering, selv om nogen forventede et stort engangstilbagekøb, som ikke ser ud til at ske, skriver analytikere fra Jefferies i et notat ifølge Bloomberg News.



/ritzau/FINANS