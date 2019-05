Norske medier: SAS-parter er kun formaliteter fra aftale

SAS og selskabets piloter blevet enige om en aftale, men der mangler fortsat afsluttende formaliteter og protokolførelse.



Det erfarer norske medier - henholdsvis nyhedsbureauet NTB, samt VG og NRK.



Mæglingsresultatet skal ifølge VG igennem protokolførelse på begge sider. Derfor er aftalen om en ny overenskomst endnu ikke helt på plads.



Bliver aftalen godkendt, betyder det, at strejken er overstået.



SAS-piloterne i Norge, Sverige og Danmark har strejket siden 26. april, hvor forhandlingerne om nye overenskomster brød sammen.



Det har ført til over 4000 aflysninger af flyafgange, hvilket har berørt over 380.000 passagerer.



I Norge forhandler SAS med samlet fire pilotforeninger, der repræsenterer piloterne i Skandinavien.



Foreningerne er Norsk Flygerforbund, pilotforeningen Parat fra Norge, Svensk Pilotförening og Dansk Pilotforening.



1409 piloter har strejket på grund af uenighed om blandt andet piloternes løn og bedre overblik over deres vagtplaner.



Piloterne vil have mere forudsigelighed, da hovedparten af piloterne i dag først kender deres arbejdstid, 14 dage før månedens vagtplan træder i kraft.



Piloterne har også ønsket mere i lønposen. Lønkravet skyldes, at de accepterede en lønnedgang i 2012, da SAS var i økonomiske problemer.



SAS har de seneste fire år leveret milliardoverskud, og det ønsker piloterne at få del af.



SAS har indtil videre afvist piloternes krav med henvisning til, at det vil ødelægge selskabets konkurrenceevne på markedet.



/ritzau/