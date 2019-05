Kendt løvindes selskab går tilbage på bundlinjen: "Vi har nogle fly som er dyre"

Adm. direktør i Freeway Holding ApS og investor i Løvens Hule, Mia Wagner, fortæller at Freeway er igang med en flerårig omvæltning af de interne forhold i selskabet.

Investeringsselskabet Freeway Holding ApS, der er selskabet bag blandt andet Dating.dk, Roomservice.dk og Plusbog, har leveret et årsregnskab for 2018, der viser sorte tal på bundlinjen, men overskuddet er blevet halveret i løbet af tre år. Freeway...

Eksklusivt for kunder

Vil du have hjælp af de bedste eksperter til at lære at afkode markedets tendenser? Vil du vide mere om risikospredning og porteføljeoptimering? Så kom til Børsens Privatinvestorkonference 23. maj eller 11 juni.