Tevas indtjening toppede netop forventningerne i første kvartal

Det israelske medicinalselskab Teva Pharmaceuticals, der har danske Kåre Schultz som topchef, leverede lige netop over forventning, når det kommer til indtjeningen i første kvartal.Omsætningen var omvendt en spids under analytikernes forventninger. Teva omsatte i første kvartal for 4,3 mia. dollar mod ventet 4,38 mia. dollar blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.Den justerede indtjening per aktie landede på 0,60 dollar mod ventet 0,59 dollar blandt analytikerne.For hele året fastholdes forventningerne, og Teva-aktien bliver belønnet med en stigning på 3 pct. i formarkedet./ritzau/FINANS