Milliardaftaler giver FLSmidth tykkeste ordrebog siden 2013

FLSmidth, der leverer udstyr til mine- og cementindustrien, melder om den tykkeste ordrebog siden 2013.Samlet har den danske koncern aftaler for 17,8 milliarder kroner liggende. Det oplyser FLSmidth i sit regnskab for første kvartal.Det er en stigning på 28 procent over det seneste år. Fremgangen skyldes blandt to store ordrer til cementfabrikker i Paraguay og Vietnam i 2019. - Den stærke ordreindgang giver os mulighed for yderligere at styrke både omsætningen og lønsomheden i 2019 og fremadrettet, siger direktør Thomas Schultz i regnskabet.Omsætningen landede på 4,4 milliarder kroner i årets første tre måneder. Det er knap 200 millioner over sidste år.Selve resultatet er til gengæld status quo i forhold til året før. Overskuddet er på 136 millioner kroner.FLSmidth skriver i regnskabet, at første kvartal er lavsæson. Der er dermed ikke helt så meget at rive i som andre tider af året.Samtidig nævner FLSmidth, at der ikke så god indtjening på nogle projekter i cementbranchen. Det har påvirket resultatet.FLSmidth er blandt de førende på markedet for udstyr til den globale cement- og mineralindustri.Selskabet leverer alt fra enkelte maskiner til fuldt udstyrede cementfabrikker til kunder over hele verden.Desuden har FLSmidth en forretning med at levere service til samme brancher.FLSmidth har selskabet 11.400 ansatte på tværs af over 60 lande. Hovedkontoret er i Valby i København./ritzau/