Den danske mine- og cementkoncern FLS kom ud af første kvartal med lidt skuffende nøgletal, der især ligger inden for cementdivisionen. Omsætningen lå lidt til den svage side, mens ordreindtaget er på det højeste niveau siden 2013. Aktiemarkedet straffede...

