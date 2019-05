Norsk pilot-formand: Optimistisk om snarlig SAS-løsning

Opdateret 11.55 SAS og selskabets piloter forhandler torsdag på andet døgn om nye overenskomster, og torsdag formiddag er piloterne positive om at kunne nå til enighed om en ny overenskomst.Efter mere end 24 timer forhandlinger hos den norske forligsinstitution Riksmekleren har den norske pilotformand Yngve Carlsen givet udtryk for optimisme overfor det norske erhvervsmedie Dagens Næringsliv - Vi ønsker en løsning, så jeg håber, at vi kommer frem til en løsning nu.- Jeg håber, at flyene kan flyve igen om kort tid. Jeg er mere optimistisk nu, siger Yngve Carlsen til Dagens Næringsliv omkring klokken 10.30.SAS og piloterne forhandler hos den norske forligsmand i Oslo, der skal forsøge at mægle mellem parterne.SAS-piloterne i Norge, Sverige og Danmark har strejket siden 26. april, hvor forhandlingerne om nye overenskomster brød sammen.Det har ført til over 4000 aflysninger af flyafgange, hvilket har berørt over 380.000 passagerer.I Norge forhandler SAS sammen med samlet fire pilotforeninger, der repræsenterer piloterne i Skandinavien.Ud over Norsk Flygerforbund er det pilotforeningen Parat fra Norge, Svensk Pilotförening og Dansk Pilotforening.1409 piloter har strejket på grund af uenighed om blandt andet piloternes løn og bedre overblik over deres vagtplaner.Piloterne vil have mere forudsigelighed, da hovedparten af piloterne i dag først kender deres arbejdstid, 14 dage før månedens vagtplan træder i kraft.Piloterne har også ønsket mere i lønposen. Lønkravet skyldes, at de accepterede en lønnedgang i 2012, da SAS var i økonomiske problemer.SAS har de seneste fire år leveret milliardoverskud, og det ønsker piloterne at få del af.SAS har indtil videre afvist piloternes krav med henvisning til, at det vil ødelægge selskabets konkurrenceevne på markedet./ritzau/