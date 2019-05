FLS-aktien dykker efter skuffelse i cementdivision

Opdateret 12.59 FLS skuffer i cementdivisionen, hvor ebitmarginen dykker til 3,7 pct. mod 6,3 pct. i samme kvartal sidste år.



I faktiske tal betyder det, at divisionen kom ud af første kvartal 2019 med en omsætning på 1837 mio. kr. og et driftsresultat (ebita) på 69 mio. kr. mod henholdsvis 1841 mio. kr. i omsætning og 116 mio. kr. i driftsresultat i den tilsvarende periode sidste år.



Minedivisionen går omvendt frem fra 9,3 pct. til 9,5 pct.



FLS fastholder forventingerne efter et kvartalsregnskab, hvor den samlede omsætning lander på 4,4 mia. kr. mod 4,2 mia.kr. i samme kvartal sidste år.



Den samlede ebitmargin er steget fra 7,1 pct. til 8,1 pct. i samme periode.



Ordreindgangen i kvartalet steg til 2632 mio. kr. mod 1707 mio. kr. i samme kvartal sidste år.



Mindre kursdyk



Kursen har dagen igennem ligget i niveauet -2 pct. Da regnskabet landede, dykkede aktien yderligere 3 pct., men i skrivende stund har den stabiliseret sig omkring kurs 325.



"Jeg vil kalde det en flad og retfærdig udvikling på en dag, hvor aktiemarkedet falder, og det samme gør råvarerne," siger aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.



Han betegner kvartalet som svagt, men ikke alarmerende, og hæfter sig ved, at der er en positiv udvikling i ordreindgangen, og at der er kommet styr på pengestrømmen - et område, der sidste år gav anledning til bekymring blandt analytikere.



Turbulent aktie



I de seneste fem år har aktierne i FLS ikke haft den store værditilvækst, men aktiekursen har været ret turbulent. På fem år er aktiekursen kun steget med 22 pct., hvilket er lavt i forhold til C25-niveau. I tredje kvartal af 2016 var kursen nede i 223, men den steg til 420 i sommeren 2018, hvilket er et højdepunkt.



Herefter dykkede aktien med 30 pct. i den sidste halvdel af 2018, mens den siden har rejst sig i lighed med mange andre aktiers udvikling i starten af 2019.



FLS-aktien er af flere analytikere anset for lavt prissat, og det hænger bl.a. sammen med ovennævnte, og at aktierne også i sammenligning med konkurrerende selskaber virker billig.



Hovedparten af analytikerkorpset anbefaler et køb af aktien. Ni banker mener, at det er en god idé at købe FLS-aktier, fire anbefaler at beholde dem, mens kun svenske Handelsbanken vurderer, at et salg er den rette strategi. Sidstnævnte har et kursmål på 305, mens Goldman Sachs' kursmål er 460.