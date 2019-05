Oliegiganten Shell kom en del bedre ud af årets første kvartal end ventet målt på indtjeningen.



I første kvartal landede selskabet et ordinært overskud på 5,30 mia. dollar, mens analytikerne havde ventet bare 4,52 mia. dollar på den post, viser estimater indsamlet af Bloomberg News. Estimaterne spændte fra 3,95 dollar til 4,89 dollar, og dermed slog Shell også den mest optimistiske analytikers forventning.



- Shell har haft en stærk start på 2019 med et resultat for første kvartal, der demonstrerer styrken i vores strategi og kvaliteten af vores portefølje af aktiver, siger Ben van Beurden, der er administrerende direktør for selskabet, og slår fast, at resultaterne er med til at styrke forventningen om at nå 2020-forventningerne.



Ifølge nyhedsbureauet klarede Shell sig bedre end ventet inden for alle de store forretningsområder, som er upstream-, downstream- og gasforretningen.



Shell sætter også gang i den næste fase af selskabets aktietilbagekøbsprogram, som i første omgang blev annonceret i juli sidste år. Selskabet vil i denne fase købe egne aktier for maksimum 2,75 mia. dollar.



/ritzau/FINANS