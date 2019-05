Forhandlinger mellem SAS og piloter fortsætter torsdag morgen

Relateret indhold Artikler

Forhandlingerne mellem SAS og luftfartsselskabets piloter i Danmark, Sverige og Norge er fortsat natten igennem og er stadig i gang tidligt torsdag morgen.



Det skriver det norske nyhedsbureau NTB klokken 05.30 torsdag morgen.



SAS meddelte onsdag aften, at 429 yderligere flyafgange ville blive indstillet torsdag. Dermed løber det samlede antal aflyste afgange torsdag op i 709.



Luftfartsselskabet begyndte maratonforhandlingerne om piloternes overenskomst klokken 11 onsdag formiddag.



Den norske forligsmand Mats Wilhelm Ruland har til opgave at mægle i konflikten. Han fortalte klokken 22 onsdag aften, at parterne stadig stod langt fra hinanden.



"Vi vil blive ved, så længe vi mener, der er grundlag for at fortsætte forhandlingerne, også ud på natten. Hvis det ikke er formålstjenligt, vil vi afslutte," sagde forligsmanden ifølge VG.



En time senere kaldte han situationen fastlåst.



"Parterne er ikke kommet hinanden i møde."



"Der er fortsat håb, og det er altid muligt at finde en løsning under en mægling. Vi fortsætter med at mægle, så længe parterne mener, det er hensigtsmæssigt," sagde Mats Wilhelm Ruland klokken 23 ifølge VG.



1409 piloter har strejket siden fredag på grund af uenighed om blandt andet piloternes løn og bedre overblik over deres vagtplaner.



SAS havde først blot meldt ud, at selskabet aflyste flyvninger frem til klokken 14 torsdag, men sent ud på aftenen onsdag kom der yderligere aflysninger.



Det betyder, at i alt 4015 flyafgange er blevet streget fra afgangsskærmene, og det har berørt 381.507 passagerer siden i fredags.



Ikke alle afgange med SAS er aflyst. Nogle partnerselskaber står for omkring 30 pct. af flyvningerne, og de bliver stadig gennemført.



SAS opfordrer derfor kunder, der skal flyve med SAS torsdag, til at tjekke på selskabets hjemmeside, om deres afgange er ramt af strejken eller ej.



Efter at piloterne gik i strejke, er forhandlingerne for de tre nordiske lande blevet samlet i den norske hovedstad, Oslo.



Piloterne har ønsket op mod 13 pct. mere i lønposen. Det store lønkrav skyldes blandt andet, at de accepterede en lønnedgang i 2012, da luftfartsselskabet skrantede økonomisk.



Efter at SAS de seneste år har leveret overskud på mindst en milliard svenske kroner, ønsker piloterne at få del af det.



SAS har afvist den store lønstigning med henvisning til, at det vil ødelægge selskabets konkurrenceevne på markedet.



Trods oplysningerne om aflysninger er der endnu ingen meldinger om, at forhandlingerne skulle være brudt sammen. De pågår altså stadig klokken 05.30 torsdag morgen.



/ritzau/