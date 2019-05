SAS indstiller yderligere 429 flyafgange torsdag. Dermed løber det samlede antal aflyste afgange torsdag op i 709. Det oplyser SAS i en pressemeddelelse. Luftfartsselskabet har siden klokken 11 onsdag formiddag forhandlet overenskomst med SAS' piloter i Danmark, Sverige og Norge. Den norske forligsmand Mats Wilhelm Ruland fortalte klokken 22 samme aften, at parterne stadig stod langt fra hinanden. Han ville dog holde på repræsentanterne fra SAS og piloterne indtil ud på natten, hvis det gav mening, oplyste han ifølge det norske medie VG. /ritzau/

