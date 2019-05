Den amerikanske hotelkæde Hilton hører til i toppen af S&P 500 onsdag, da selskabet har opjusteret sine forventninger. Aktien stiger med 6,8 pct.



Hotelkæden regner nu med en justeret indtjening per aktie i intervallet 3,74 til 3,84 dollar i hele 2019 mod førhen 3,66 til 3,78 dollar. Analytikerne er dog løbet i forvejen, og derfor lød konsensus i markedet allerede før den nye prognose på en indtjening per aktie på 3,83 dollar.



Hilton kom gennem sit første kvartal med et justeret overskud per aktie på 80 cent, mens omsætningen landede på 2,20 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 76 cent og en omsætning på 2,20 mia. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 234 mio. dollar mod ventede 221 mio. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 499 mio. dollar. Her havde Wall Street ventet 480 mio. dollar.



Hilton åbnede i perioden 85 nye hoteller med samlet 12.100 værelser, og nettovæksten i værelser endte i kvartalet på 10.000, hvilket er 41 pct. over niveauet i første kvartal 2018.



I perioden købte Hilton egne aktier og udbetalte udbytter for 340 mio. dollar. Gennem hele 2019 venter koncernen at returnere 1,3 til 1,8 mia. dollar til ejerne.



/ritzau/FINANS