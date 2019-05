Apple belønnes for stærke resultater og stor udlodning

Relateret indhold Aktieordbog

Elektronikkæmpen Apple trækker godt fra i det amerikanske Nasdaq-indeks onsdag, hvor aktien er til eksamen efter et pænt regnskab for andet kvartal 2018/19. Der blev leveret tirsdag efter børstid.



Her var både omsætningen og overskuddet større end ventet, og for det igangværende tredje kvartal lægger Apple op til et bedre salg end ventet i markedet.



I regnskabet lover Apple desuden at købe aktier tilbage for yderligere 75 mia. dollar i fremtiden, ligesom det kvartalsmæssige udnytte blev løftet med 5 pct. til 77 cent.



Apple stiger efter godt halvanden times handel onsdag med 6,6 pct. til 213,91 dollar og er dermed en klart medvirkende faktor i Nasdaq-indeksets samlede stigning på 0,4 pct.



/ritzau/FINANS