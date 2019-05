Optakt: Coloplast har fokus på prisen for at vokse på toplinjen

Mio. kr. Q2 18/19(e)* Q2 17/18 FY 18/19 (e) FY 17/18** Omsætning 4417 4035 17.959 16.449 Organisk vækst 8,1 8 8,2 8,0 EBIT 1327 1200 5585 5091 EBIT-margin i % 30,2 30,0 31,1 31,0 Nettoresultat 1006 918 4242 3845

Prisen for at vokse på toplinjen vil igen være et af de helt store omdrejningspunkter, når den danske medicokoncern Coloplast torsdag middag offentliggør sit regnskab for andet kvartal af det skæve regnskabsår 2018/19.Sådan lyder det fra Søren Løntoft Hansen, der er senioraktieanalytiker hos Sydbank, forud for regnskabsoffentliggørelsen.- I vanlig stil kommer vi til at holde øje med den kroniske forretning, og om selskabet er i stand til at løfte væksten og komme op i den øvre ende af den langsigtede finansielle målsætning. Herunder også hvordan det går på det amerikanske marked, som er en af vækstdriverne for den kroniske forretning. Jeg kommer også til at holde øje med hud- og sårplejeforretningen efter den meget stærke udvikling i første kvartal, og også hvad det koster at vokse, siger han.For halvandet år siden i forbindelse med årsregnskabet for 2016/17 lancerede Coloplast en ny strategi og nye langsigtede finansielle mål. De indebærer blandt andet, at medicokoncernen sigter efter at levere en årlig organisk vækst i den høje ende af intervallet på 7-9 pct.I forbindelse med det nye vækstmål droppede koncernen også målet om at øge driftsmarginen med 0,5-1,0 pct.point om året og venter nu langsigtet at kunne levere en EBIT-margin på mere end 30 pct. Det skyldes, at Coloplast vil investere mere i at løfte salgsvæksten.Coloplast venter i regnskabsåret 2018/19 en organisk omsætningsvækst på 8 pct. i lokal valuta samt en salgsvækst opgjort i danske kr. på 8-9 pct.Medicokoncernen venter samtidig, at EBIT-marginen før særlige poster kommer til at lande på 30-31 pct. i faste valutakurser, mens den i danske kr. ventes at ramme omkring 31 pct.- Vi venter, at Coloplast fastholder helårsprognosen i lokal valuta i forbindelse med kvartalsregnskabet. Vi ser til gengæld en præcisering af prognosen i danske kroner til en vækst på 9 pct., vurderer Sydbanks analytiker.SYDBANK SER LILLE FALD I BRUTTOMARGINALENSøren Løntoft Hansen regner med, at den organiske vækst i andet kvartal rammer 8,2 pct., og det er dermed stort set på linje med konsensus blandt analytikerne, som lyder på 8,1 pct., viser estimater indsamlet af Coloplast blandt op til 19 analytikere.I den kroniske forretning, der dækker over medicoselskabets to største divisioner, stomi og kontinens, forudser Sydbank en organisk vækst på henholdsvis 8 pct. for stomiforretningen, der blandt andet skal trækkes op af nye produktgenerationer og lanceringer, samt 9 pct. for kontinensforretningen. I de to mindre forretningsområder, der dækker over urologi og hud- og sårpleje, venter Sydbank en organisk vækst på henholdsvis 9 pct. og 7 pct. i kvartalet.Sydbank venter derudover et lille fald i Coloplasts bruttomarginal til 66,7 pct. i andet kvartal i år fra 66,8 pct. i samme periode året forinden.- En stigende omsætning og en positiv effekt af produktionsudflytning bidrager positivt, mens produktmikseffekter og vores indregning af restruktureringsomkostninger på cirka 18 mio. kr. i andet kvartal trækker i modsatte retning. Vi venter desuden stigende distributionsomkostninger som følge af investeringer i salgsfremmende initiativer og højere omkostninger til forskning og udvikling som en konsekvens af et stigende aktivitetsniveau, vurderer Søren Løntoft Hansen i en kommentar.Han forudser en driftsmargin, EBIT-margin, på 29,7 pct. i kvartalet, og det er lidt under konsensusestimatet på 30,2 pct.PRISREFORMER I FRANKRIG OG OMSTRIDT PRODUKTUdover regnskabstallene vil Sydbanks analytiker også holde nøje øje med nyt om effekterne af sundhedsreformer verden over - herunder særligt i Frankrig.Samtidig bliver tilbagekaldelsen af et af Coloplasts underlivsnet til behandling af nedsunken underliv på det amerikanske marked også noget, der vil tiltrække sig opmærksomhed i forbindelse med torsdagens regnskab, på trods af at Coloplast tidligere har meddelt, at det kun rammer en marginal del af selskabets samlede omsætning.Tilbagekaldelsen skete, efter at de amerikanske sundhedsmyndigheder i april udstedte et forbud mod markedsføringen af tre såkaldte mesh-produkter, transvaginale net, til behandling af nedsunkent underliv hos kvinder.Forbuddet betød, at Coloplast "straks" skulle trække et produkt tilbage fra det amerikanske marked, mens konkurrenten Boston Scientific måtte trække to produkter tilbage.Tabel over analytikernes forventninger til Coloplasts regnskab for andet kvartal 2018/19:*Coloplasts opkøb af den franske distributør SAS Lilial blev lukket den 10. januar 2018.(e) = medianestimater indsamlet af Coloplast blandt op til 19 analytikere.Regnskabet fra Coloplast offentliggøres ved middagstid torsdag den 2. maj./ritzau/FINANS