Dansk smykkefirma begæret konkurs - medarbejdere er suspenderet

Det store danske smykkekoncern Dyrberg Kern er her til morgen blevet erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten. Det skriver DR. "Firmaet gik konkurs 9.45 i formiddag. Virksomhedens ledelse var godt forberedt, og konkursen blev afsagt ret hurtigt....

