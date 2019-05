Optakt til FLSmidth regnskab: Konkurrentregnskaber har lysnet udsigterne

Forholdsvis positive regnskaber fra konkurrenter og branchekolleger samt stimulerende råvarepriser lysner forventningerne til det kvartalsregnskab, som FLSmidth præsenterer torsdag eftermiddag, hvor det - på klassisk vis - er ordreindgangen især inden for mineområdet, der er i fokus.



FLSmidth-investorerne kan se tilbage på kvartalsregnskaber fra amerikanske Caterpillar, finske Metso samt svenskerne Sandvik og Epiroc, der alle er engagerede i markedet for udrustning til den globale mineindustri. Det samlede billede er vækst i deres minerelaterede aktiviteter, men med produktivitet, der investeres i. Investeringer i helt nye anlæg kniber det derimod med.



- Vi ser fortsat bureaukratisk friktion i form af manglende miljø- og licensgodkendelser bremse enkelte projekter i Mining. Samtidig kan kunderne have udskudt større investeringer som resultat af bekymringer om handelskrigen, noterer Mikkel Emil Jensen, aktieanalytiker i Sydbank i sin optakt til regnskabet.



Fra Epiroc, der tidligere var en del af industrikoncernen Atlas Copco, var meldingen i sidste uge, at kunderne har en forholdsvis god tiltro til fremtiden, samtidig med at råvarepriserne ligger på sunde niveauer. Men der noteres fortsat usikkerhed relateret til den økonomiske udvikling, og det er særligt investeringer med lav risiko og med fokus på produktivitet og effektivitet, der præger billedet.



Hos finske Metso er det ifølge regnskabet indtrykket, at der er rigtig godt gang i selskabets markeder lige nu, og i regnskabet for første kvartal spår Metso også, at den høje aktivitet vil fortsætte i de kommende kvartaler.



Men netop de positive forhåndsmeldinger kan måske lægge en fælde for modtagelsen af FLSmidth-regnskabet, frygter aktieanalytiker i Alm. Brand Markets, Michael Friis.



- Analytikernes forventninger virker rimeligt aggressive i første kvartal, set i forhold til ordreindgang i kvartalet, sæson samt svær sammenligningsbase. Vi ser derfor risiko for, at FLS kan skuffe på de overordnede tal, skriver han i sin optakt til regnskabet.



Men samtidig noterer Michael Friis af FLSmidth-aktien over de seneste måneder har klaret sig ringere end industrikonkurrenternes aktier og især i sammenligning med udviklingen i Metso-aktien.



Hos Jyske Bank mener aktieanalytiker Janne Vincent Kjær er det er rimeligt at trække en tråd fra de allerede offentliggjorte konkurrentregnskaber over til forventningerne til FLSmidth for så vidt angår minedelen af FLSmidth. Herunder også betragtningen hos Epiroc om investeringsfokus på mindre ordrer.



- Så jeg vil forvente en svagt positiv udvikling i de uannoncerede ordrer for FLSmidth sammenlignet med fjerde kvartal, siger Janne Vincent Kjær.



For investeringer i større, nye anlæg - greenfield-investeringer - mener Janne Vincent Kjær også, at konkurrentmeldinger om forsigtig forøgelse af aktiviteten kan tages som strømpil også for FLSmidth.



- Noget tyder på lidt større aktivitet inden for greenfield. Men vi mangler fortsat at se handling bag. Det er mere gående fremad, at vi kommer til at se bedring i greenfield-aktiviteten, og der er måske mulighed for en bedring, når vi kikker frem mod slutningen af året, siger Janne Vincent Kjær.



Hun nævner dog, at FLSmidth så sent som tirsdag annoncerede netop en større greenfield-ordre. Nemlig på et australsk anlæg til Rio Tinto, og at også Metso for nylig har annonceret en greenfield-ordre.



Den anden halvdel af FLSmidths forretning sigter mod cementproducenterne, og for den del har koncernen i løbet af kvartalet annonceret to storordrer på sammenlagt 900 mio. kr. som bidrager yderligere til positive forventninger til den samlede ordreindgang i selskabet.



- Vi venter en fremgang i de uannoncerede ordrer på 5 pct. Samlet forventer vi en ordreindgang på 5543 mio. kr. i første kvartal 2019 svarende til en vækst på over 10 pct. i forhold til samme kvartal sidste år, skriver aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen.



Resultatmæssigt er FLSmidth i første kvartal oppe mod sammenligningstal for samme kvartal sidste år, der bød på en omsætning på 4235 mio. kr., et driftsoverskud på EBITA-niveau på 343 mio. kr. og et nettooverskud på 147 mio. kr.



Ordreindgangen for første kvartal sidste år var på 5018 mio. kr.



FLSmidths forventninger til hele 2019 blev i årsregnskabet oplyst til en omsætning på 19-21 mio. kr. og en EBITA-margin på 9-10 pct.





/ritzau/FINANS