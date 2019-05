Salling Groups ansigt udadtil stopper og tager til Færøerne med familien

Kommunikationsdirektør Mads Hvidtved Grand stopper som detailgiganten Salling Groups ansigt udadtil efter syv år på posten.



Mads Hvidtved Grand vil fortsat være tilknyttet Salling Group, der med en omsætning i omegnen af 60 mia. kr. er blandt de rigtig store spillere i dansk erhvervsliv, men kommunikationsopgaverne overtages af den tidligere tv-vært Anette Juhler Kjær, der for nylig startede som ansvarlig for public affairs og csr-opgaver men nu får ansvaret for det hele.



Mads Hvidtved Grand forlader sit job som group vice president for communication & reputation for sammen med familien at rykke til Færøerne, hvor hustruen, Karina Lykke Grand, i Tórshavn skal være direktør for Listasavn Føroya - Færøernes Kunstmuseum.



I en pressemeddelelse slås fast, at Salling Group med Salling Fondenes tilbagekøb af virksomheden har skærpet profilen som ansvarlig virksomhed. Overskuddet fra driften investeres i videreudvikling af forretning og gives tilbage til samfundet. Mads Hvitved Grand har løst en central rolle i kommunikationen af det nye ejerskab og Salling Groups initiativer og engagement omkring madspild, dyrevelfærd, kampen mod overflødig plastik samt sundhed, herunder unges rygevaner og målet om at nå en røgfri generation i 2030.