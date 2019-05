SAS og piloter skal mødes hos norsk forligsmand

Opdateret 10.56 - Efter seks dages strejke skal parterne i SAS-konflikten mødes onsdag klokken 11. Det bekræfter den norske forligsmand over for nyhedsbureauet NTB.



SAS' piloter i Skandinavien har strejket siden fredag, hvor forhandlinger om nye overenskomster brød sammen. Siden har SAS og piloterne ikke forhandlet.



Parterne skal diskutere forhold som arbejdstid, vagtplaner og løn, der har været kernen i konflikten.



"Vi skal forsøge at finde en løsning på konflikten. Jeg tror altid på en løsning, men det er krævende," siger forligsmand Mats Wilhelm Ruland til NTB.



Onsdag vil strejken have ført over 3300 aflysninger med sig, hvilket samlet vil have berørt 327.000 passagerer.



På mødet deltager de to norske pilotforeninger Norsk Flygerforbund og Parat, som organiserer de norske SAS-piloter, samt NHO Luftfart, der repræsenterer SAS.



Hos SAS kalder informationschef Knut Morten Johansen det positivt, at parterne nu skal mødes.



"Jeg håber, at vi kan komme i mål, og at mæglingen kan give os et positivt og godt resultat og med det få flyene op i luften."



"Vi har arbejdet meget med det grundlag, som der skal mægles om. Det må modparterne også gøre, og den sidste udvikling tyder på, at de har gjort siger," han til den norske avis VG.



Onsdag klokken ni var meldingen fra Forligsinstitutionen i Danmark, at der ikke var aftalt møder i SAS-konflikten.



Ifølge det svenske nyhedsbureau TT er der ingen oplysninger om møder mellem parterne i Sverige.



Onsdag formiddag er SAS-aktien steget på den københavnske fondsbørs, og kl. 10.55 er flyaktien oppe med 4,49 pct. til kurs 12,8.



/ritzau/