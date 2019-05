Norsk teknik-gigant får styr på sin danske afdeling - vender gigantunderskud til lille plus

GK's danske direktør Jørgen Christensen har været med til at vende en problematisk udvikling i GK Danmark A/S.

GK Danmark A/S har med en ny direktør i spidsen vendt flere års underskud til overskud og er klar med en vækstplan, hvor lønsomme projekter og specialkompetencer er i fokus. Trods flere år med byggeboom har de fleste teknikentreprenører i Danmark været...

Eksklusivt for kunder

Vil du have hjælp af de bedste eksperter til at lære at afkode markedets tendenser? Vil du vide mere om risikospredning og porteføljeoptimering? Så kom til Børsens Privatinvestorkonference 23. maj eller 11 juni.