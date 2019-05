Finansdirektør: Ørsted har fået god start på 2019 trods faldende omsætning og indtjening

Den danske energikoncern Ørsted oplevede både en faldende omsætning og et dyk i indtjeningen i årets første kvartal, men på trods af det fik selskabet alligevel en god start på året.



Sådan lyder det fra Marianne Wiinholt, der er koncernfinans- og økonomidirektør hos Ørsted, efter offentliggørelsen af regnskabet for januar, februar og marts.



"Jeg er rigtig godt tilfreds. Vi har haft en god start på året, og vi har produceret rigtig godt i vores offshore-division, hvor vi havde en god rådighed og produktion, der steg 13 pct. i forhold til sidste år," siger hun.



Driftsoverskuddet, EBITDA, fra havvindmølleparkerne i drift voksede netop 13 pct. i første kvartal til 3641 mio. kr., men det samlede driftsoverskud endte bare 1 pct. højere i 3999 mio. kr., viser regnskabet.



"Vi har nogle konstruktionsgevinster, når vi frasælger halvdelen af vores vindparker, og sidste år havde vi nogle meget høje konstruktionsgevinster i første kvartal. De var knap så høje i år, og de vil også være lavere i hele 2019, end de var sidste år," siger Marianne Wiinholt.



Faldet var forventet i første kvartal



Hele koncernen landede en omsætning på 17.239 mio. kr. i første kvartal, og det er et fald fra 19.808 mio. kr. i samme periode sidste år. Samtidig var det også under forventningen om en omsætning på 20.441 mio. kr., viser estimater indsamlet af Ørsted selv blandt op til 13 analytikere.



Driftsoverskuddet før renter, skat samt af- og nedskrivninger, EBITDA, faldt samtidig til 5130 mio. kr. i de første tre måneder af 2019 fra 5519 mio. kr. i samme periode sidste år. Ifølge Marianne Wiinholt var et fald på indtjeningsposten også ventet, og analytikerne havde regnet med et driftsoverskud på 4947 mio. kr.



"Vi har også haft gode resultater i den øvrige del af forretningen. Godt nok falder vi i forhold til i første kvartal sidste år, men det er fuldstændigt som forventet. Der havde vi en ekstraordinær engangseffekt i vores Customer Solutions-forretning, som vi vidste, at vi ikke ville gentage i år. Så alt i alt er jeg ganske godt tilfreds," siger hun.



Ingen frasalg af parker i 2019 - men kan ske i 2020



Ørsted fastholder prognosen for 2019. Energiselskabet venter for hele året et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, i intervallet 15,5-16,5 mia. kr. for de fortsættende aktiviteter.



Forventningerne til EBITDA er eksklusiv eventuelle frasalg og partnerskabsaftaler, og i regnskabet fra fjerde kvartal oplyste energikoncernen, at den ikke ventede nye partnerskabsaftaler i løbet af 2019.



I februar ændrede det sig dog for Ørsted, der har frasolgt 50 pct. af de nyerhvervede havvindaktiver, som selskabet fik fingrene i gennem opkøbet af i rivalen Deepwater Wind, i New England. Aktiverne er blevet solgt til den amerikanske partner Eversource for cirka 225 mio. dollar.



Direktøren regner ikke med, at der kommer flere frasalg i løbet af i år, men til gengæld arbejdes der på at sikre delvise salg af havvindmølleprojekter i Taiwan, som kan gå igennem allerede næste år.



"Eversource-aftalen var speciel, for vi havde allerede en aftale med Eversource om, at de skulle købe halvdelen af de aktiviteter, vi har i New England. Det vil sige, at det er en partnerskabsaftale uden gevinst. Ud over det forventer vi ikke nye partnerskabsaftaler i 2019. Vi er i den tidlige fase af at skulle finde noget i Taiwan, men det er først noget, vi forventer vil ske i 2020," siger Marianne Wiinholt.



Bruttoinvesteringer ventes også fortsat at udgøre mellem 21 og 23 mia. kr. i år.