Biotekselskab opjusterer efter solidt første kvartal

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske biotek- og farmaselskab Amgen har tirsdag efter markedets lukning opjusteret forventningerne til hele 2019 efter et første kvartal, som var bedre end ventet i markedet.



Amgen løfter på den baggrund bunden af sit forventningsinterval til en indtjening på 13,25 til 14,30 dollar per aktie mod førhen 13,10 til 14,30 dollar. Analytikerne venter dog noget over midtpunktet af selv det nye interval, da konsensus lyder på 14,10 dollar per aktie.



Også omsætningsbunden løftes til et interval mellem 22,0 og 22,9 mia. dollar mod tidligere 21,8 til 22,9 mia. dollar. Her venter analytikerne også en toplinje i den høje ende af intervallet med et konsensus på 22,8 mia. dollar.



Amgen kom samtidig gennem sit første kvartal med et justeret overskud per aktie på 3,56 dollar, mens omsætningen landede på 5,56 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 3,47 dollar og en omsætning på 5,54 mia. dollar.



/ritzau/FINANS