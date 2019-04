Den amerikanske elbilproducent Tesla gør sig ikke kun inden for elbiler, men har også en større bid af det amerikanske marked for solpaneler, hvor man dog også har været under pres.



Selskabet vil derfor nu mere aggressivt forsøge at generobre markedsandele med en solid prissænkning, skriver New York Times, ifølge Bloomberg News.



Tesla vil reducere sine priser på solpaneler til 38 pct. under markedsgennemsnittet i USA, og planen er, at de nye priser skal annonceres denne tirsdag.



I 2018 mistede Tesla sin førerposition i USA på området for solarpaneler til amerikanernes tagrygge til konkurrencen Sunrun Inc., og i første kvartal droppede Tesla endnu en plads ned, da Vivint Solar også sikrede sig en større markedsandel, har researchfirmaet Wood Mackenzie beregnet.



Teslas aktie falder tirsdag med 0,9 pct.



/ritzau/FINANS