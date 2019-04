Tidligere it-chef i Region Sjælland om restaurantbesøg i Dubai: "Det var ikke mig, som bestilte. Jeg så ikke et vinkort"

En tur til Dubai på fem dage med flybilletter på første klasse og luksuriøse restauranter, der beløb sig til 74.000 kr. pr. mand, er ifølge Bagmandspolitiet centralt bevis for den bestikkelse, der har fundet sted mellem tidligere topfolk i Region Sjælland...

