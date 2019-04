Køderstatning med kendte investorer i ryggen klar til børsen i USA

Det amerikanske selskab Beyond Meat, som blandt andet laver vegansk kylling og andre køderstatningsprodukter, håber at rejse 241 mio. dollar i en kommende børsnotering i USA.



Selskabet har blandt andet to prominente navne som investorer, da der er tale om Microsoft grundlæggeren Bill Gates samt skuespilleren Leonardo Dicaprio.



Det skriver Bloomberg News.



Først ville selskabet rejse 184 mio. dollar, hvilket var en del af den oprindelige plan den 22. april. Det beløb er blevet opgraderet tirsdag, hvor selskabet nu håber at sælge 9,63 mio. aktier til en værdi mellem 23-25 dollar per aktie.



Det giver selskabet en markedsværdi på 1,5 mia. dollar, hvis alle aktier bliver solgt til det højeste interval. I den oprindelige plan lå markedsværdien på 1,2 mia. dollar.



Beyond Meat blev grundlagt for ti år siden i Los Angeles, og i 2018 havde selskabet en omsætning på 88 mio. dollar, mens bundlinjen viste et stort underskud på 30 mio. dollar.



Beyond Meat har fået hjælp til børsnoteringen af Goldman Sachs, JPMorgan Chase og Credit Suisse. Børsnoteringen vil ske indenfor de næste fire uger, skriver Marketwatch.



/ritzau/FINANS