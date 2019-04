Relateret indhold Tilføj søgeagent BDO Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer BDO

Et af Kinas største medicinalselskaber, Kangmei Pharmaceutical, har tirsdag fået investorer til at tabe underkæben med regnskabssjusk af dimensioner.



En regnskabsfejl betyder ifølge selskabet, at selskabets likvide beholdninger har været overdrevet med ikke mindre 4,4 mia. dollar, skriver Bloomberg News.



Meldingen sendte aktien ned med 10 pct., der er det maksimalt tilladte kursfald på en enkelt børsdag.



Hvor meget yderligere aktien eventuelt skal ned, afgøres først i næste uge, da de kinesiske børser holder lukket resten af ugen i en forlænget fejring af arbejdernes kampdag, 1. maj.



Den gigantiske regnskabsfejl fra Kangmei bør øge investorernes opmærksomhed på regnskabsrisici forbundet med investering i kinesiske selskaber, skriver Bloomberg, med henvisning til Andrew Lam, der er chef for revisionsfirmaet BDO.



/ritzau/FINANS