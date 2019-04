Den amerikanske betalingskortgigant Mastercard overraskede selv den mest optimistiske analytiker med hensyn til den justerede indtjening per aktie i selskabets regnskab for første kvartal.



Her rapporterede selskabet en justeret indtjening per aktie på 1,78 dollar, hvor den mest optimistiske analytiker, ifølge Bloomberg Data, havde estimeret 1,71 dollar. Det gennemsnitlige estimat landede på 1,66 dollar.



Det er samtidig en markant fremgang i forhold til første kvartal sidste år, hvor indtjeningen per aktie landede på 1,50 dollar.



Kortgigantens omsætning landede på 3,9 mia. dollar, hvilket er en forbedring på 300 mio. dollars, da omsætningen samme periode sidste år lød på 3,6 mia. dollar. Ifølge Bloomberg data var der estimeret en toplinje på 3,85 mia. dollar.



Mastercard bliver belønnet i formarkedet, hvor aktien stiger med 1 pct.



/ritzau/FINANS